Assegnate tutte le caselle per le dirigenze scolastiche sannite. Dopo le nomine per trasferimento di luglio e quella per l’Ipsar ‘Le Streghe’ da immissione graduatoria concorso del 2011 con decreto dello scorso 15 agosto, nelle ultime ore è arrivata la definizione del quadro delle reggenze. Si tratta di sette istituti comprensivi, oltreché del Centro permanente istruzione adulti. L’organigramma complessivo è comunque da considerare pro tempore: da quest’autunno partiranno procedure per nuovi dimensionamenti.

