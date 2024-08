“Per i lavori alla Torre e per i nuovi spazi da destinare alle attività didattiche si naviga ancora a vista. L’avvio dei lavori di demolizione era previsto a giugno, ma arrivati al 22 agosto non vi è traccia di nessun operaio nell’area.

Questo vuol dire che, a causa dei ritardi dell’Amministrazione, l’impattante fase di demolizione dell’edificio della Federico Torre sarà realizzata ad anno scolastico iniziato mentre i bambini, i docenti, il personale Ata, le famiglie frequenteranno quotidianamente la Nicola Sala”.

E’ quanto dichiarano i consiglieri comunali di opposizione Giovanna Megna e Francesco Farese che proseguono: “Risulta assolutamente necessario chiarire come sarà garantita la sicurezza e la vivibilità per il plesso Nicola Sala durante la demolizione e la ricostruzione del plesso Torre.

