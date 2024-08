Ancora uno slittamento per la consegna dei lavori della Federico Torre. La Cooperativa Briganti di Qualiano, delegata dal Consorzio tra Cooperative Conscoop di Forlì, vincitore dell’appalto, ha comunicato di non poter essere presente prima di lunedì prossimo per perfezionare le procedure di consegna dei lavori.

Lo ha riferito all’architetto Simona De Filippo, rup del progetto, il direttore dei lavori, Gaetano Ranieri, ma, diciamolo francamente, questa seconda proroga era preventivata vista la paralisi lavorativa di queste settimane.

