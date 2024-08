Ieri abbiamo parlato dell’ennesimo raid dei ladri a Pago Veiano che, tra l’altro, sono andati via a mani vuote. Per il semplice fatto che la casa messa nel mirino era già stata svaligiata giorni fa da qualche collega. L’episodio tiene alta la tensione tra i residenti, che invocano maggiore sicurezza.

Un canovaccio riscontrabile in numerosi Comuni sanniti, alle prese con delle vere e proprie ondate di furti, che poi si placano, per poi riprendere dopo qualche mese. E’ anche per questo motivo che diverse amministrazioni sannite, da sempre confinate alle parti basse della graduatoria del Viminale per l’erogazione dei fondi per la videosorveglianza – la causa è da ricercare negli indici bassi dei reati in provincia – si sono decise a non attendere oltre i finanziamenti.

