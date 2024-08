“L’Ospedale San Pio ha investito, come mi hanno garantito i vertici manageriali del nosocomio e come si legge nei documenti programmatici ufficiali dell’Azienda ospedaliera, nelle cure neurologiche, utilizzando fondi regionali ad hoc. Avremo a Benevento una unità ultramoderna con 16 posti letto e una Stroke Unit con 4 posti letto e una palestra per la riabilitazione per il recupero da problemi neurologici”. In merito alla diatriba sul declassamento della Stroke Unit dell’azienda ospedaliera, inizia così l’intervento del sindaco Mastella.

