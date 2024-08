“Cominciano ad essere troppi i silenzi da parte del sindaco e degli amministratori comunali rispetto alle problematiche che attanagliano la nostra San Giorgio. Ma a pensarci bene è una tattica ben studiata: non rispondere, non parlare, non rischiare l’esposizione. Però era comodo in campagna elettorale fare promesse da marinai su sanità, acqua, sicurezza urbana. Adesso ci si nasconde dietro al fatto che sono trascorsi pochi mesi dall’insediamento, ma non dovevano essere costoro gli amministratori con esperienza, con capacità e con tutti i crismi per poter far rinascere San Giorgio?”.

Inizia così il nuovo affondo del gruppo ‘San Giorgio protagonista’ nei confronti dell’amministrazione Ricci. Tre i temi presi in esame: l’ex Uccp, tra depotenziamento e futuro incerto. Quindi, una problematica atavica che si fa vera e propria emergenza nei mesi estivi: la questione idrica. Infine, il nodo sicurezza, che nelle ultime settimane ha registrato episodi al limite nelle ore notturne.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia