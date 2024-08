Un incendio di poderose dimensioni è quello che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri a San Salvatore Telesino. Verosimilmente per cause di origine dolosa, alte fiamme si sono sviluppate in due punti del territorio. L’uno quello del Monte Pugliano, l’altro – che ha destato maggiori preoccupazioni – in coincidenza di una area non lontana da alcune abitazioni. Proprio questa circostanza ha messo in particolare allarme le Istituzioni locali.

