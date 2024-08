Approvato con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 422 del 6 agosto 2024 avviato alla pubblicazione sul Burc di domani il piano triennale per il fabbisogno personale dell’azienda ospedaliera di rilievo nazionale “San Pio” proposto come provvisorio in attesa dell’ok regionale con atto interno di delibera dello scorso 29 luglio.

Il gruppo di lavoro valutazione piani fabbisogni personale delle aziende sanitarie della Regione Campania presso la Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale ha refertato la la compatibilità con la DGR 190/2023 e con la cornice finanziaria per il Servizio Sanitario Nazionale.

