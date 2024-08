Non si spengono, anzi i riflettori sono fortemente accesi ed ancora puntati sul cimitero comunale. C’è rabbia da parte dei cittadini per le condizioni del luogo che ospita le spoglie mortali degli amorosini che ormai non ci sono più.

Vialetti sporchi e abbandonati, rifiuti ovunque, secchi pieni di fiori ormai marci e imputriditi, odori nauseanti ed incuria in ogni dove.

Oltretutto continua ad essere assente il servizio di custodia. Insomma, le condizioni del cimitero sono a dir poco preoccupanti.

