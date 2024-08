Sandra Lonardo si tira fuori: la corsa per le Regionali non la vedrà ai blocchi di partenza. La consorte del sindaco di Benevento la ha annunciato ieri con apposita nota.

“Devo registrare, con stupore e rammarico, che si gioca in maniera scorretta e tendenziosa sulla mia carriera politica e sulle mie scelte di vita: ma desidero stoppare subito chi sussurra malevolmente, alimentando retroscena infondati: molti scrivono che mi candiderò alle Regionali: non è vero, non lo farò”, scrive l’ex senatrice ed ex presidente del Consiglio regionale campano.

