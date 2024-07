“Grazie al fattivo lavoro congiunto con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Benevento e la Polizia municipale, siamo risaliti, mediante una segnalazione telefonica, all’autore di questo deposito illecito avvenuto in via Ursus, zona Santi Quaranta. I nostri operatori ecologici, hanno ritrovato all’interno della buste, scarti di pulizia di appartamento confermati, poi, anche dal trasgressore della violazione che è stato multato”.

E’ quanto refertato da Asia Benevento rispetto la puntuale repressione di un atto di inciviltà inaccettabile quale abbandono di rifiuti. Pronta risposta alla segnalazione dello sverso abusivo da parte dei residenti in via Ursus caratterizzata dalla presenza delle vestigia storiche del criptoportico dei Santi Quaranta, opera risalente a età tardo imperiale, un segno rilevante dell’importanza della Beneventum romana e un sito meritevole dunque della massima attenzione e tutela.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia