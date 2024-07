L’Asl di Benevento ha riconosciuto e liquidato un’anticipazione sul prezzo contrattuale alla ditta chiamata a realizzare il centro integrato polivalente per la cura le riabilitazione dei portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali e sede del Dsm e ambulatori annessi.

Il via libera riguarda l’impresa Raucci Srl, con sede a Marcianise, per un importo di 434.331 euro (anticipazione del 20%). Un deciso avanzamento per la realizzazione del Cittadella sanitaria Asl, in via di realizzazione con fondi del piano edilizia sanitaria-ospedaliera regionale del 2019.

