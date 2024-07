Il Comune di Benevento intende riportare ordine nella gestione degli impianti sportivi.

La proposta fatta ieri in commissione da Giovanni De Lorenzo ha trovato la condivisione pure della maggioranza. Lo spunto è venuto da quanto emerso nella conduzione del campo sportivo di via Bellini al rione Pacevecchia, laddove i residenti hanno più volte lamentato che l’attività della società affidataria, la Asd Sanniti Five Soccer è andata più volte oltre quanto le consentiva la concessione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia