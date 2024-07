Sorte tragica per un 60enne di Apice, Antonio Saccone, poliziotto penitenziario in quiescenza da pochi mesi, impegnato alla guida di un mezzo agricolo con rimorchio a Paduli. Il trattore si è improvvisamente ribaltato nel terreno collinare causando il decesso dell’uomo. Intervento tempestivo dei soccorritori del 118 e dei Vigili del Fuoco ma le ferite anche interne riportate dalla vittima lo hanno purtroppo freddato in pochi attimi. Ennesima tragedia nei campi per il ribaltamento dei mezzi agricoli, lavorazioni che si rivelano sempre più insidiose e pericolose.

