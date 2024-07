Dovrà restituire 56mila e 219 euro il Comune di Benevento alla Regione Campania per quanto concerne il contributo ricevuto dalla Regione per il caro carburanti nel terzo quadrimestre del 2022, per coprire l’incremento dei costi sostenuti nel secondo e terzo quadrimestre 2022 rispetto all’analogo periodo 2021, per l’alimentazione dei mezzi di trasporto utilizzati per il trasporto pubblico locale e regionale su strada, in conformità a Decreto n. 418 del 2022 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

