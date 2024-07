Pronti a partire. Anzi, a ripartire, a distanza di 43 giorni dall’eliminazione ai play off ad opera della Carrarese, che ha fatto riporre in valigia ai giallorossi il sogno di ottenere la promozione in Serie B dalla porta di servizio. Ci riproverà il Benevento e per riuscirci ripartirà dal lavoro fatto nella seconda parte della scorsa stagione, con Auteri in panchina e con quel gruppo di calciatori che ha trascinato la Strega fino alla semifinale per il salto di categoria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia