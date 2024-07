Forza Italia e Lega frenano Fratelli d’Italia. Due le questioni sulle quali i probabili alleati stoppano Matera: i componenti della coalizione e l’individuazione del candidato presidente della Provincia.

E’ ormai acclarato, come ricordava ieri l’esponente meloniano, che per la Rocca il voto non ci sarà prima del 2026, quindi un anno dopo le Regionali, ma il governo della Provincia costituisce comunque uno dei temi centrali del dibattito e del confronto politico. In sintesi, se Fratelli d’Italia si dice disponibile al dialogo con soggetti civici e movimenti territoriali senza piantare paletti, non altrettanto forzisti e leghisti: per loro, l’allargamento dello schieramento è un’ipotesi praticabile, non lo è, invece, un’eventuale alleanza con Mastella.

