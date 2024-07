Il personale della piattaforma Rossotono di Airola sarà in agitazione a partire da oggi. Lo preannuncia la Filcams-Cgil cui sono iscritti 36 dipendenti sul totale di 37, poco più della metà degli occupati sino a poco tempo fa. Il subentro di Rossotono alla Carrefour ha innescato forti preoccupazioni in merito al futuro dei lavoratori, in quanto sembrerebbe che Rossotono intenda dismettere la piattaforma, trasferendola addirittura in altra regione. A rilevare l’attività sarebbe la Decò che, però, osserva Antonella Rubbo, applica un contratto “pirata”, molto più restrittivo rispetto all’attuale: mancata corresponsione della quattordicesima, la malattia, le fasce orarie, insomma il contratto andrebbe a mortificare vari diritti.

