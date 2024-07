La ‘solita’ crisi idrica da settimane sta provocando grossi disagi in mezza provincia. Ma ieri, per i Comuni soci di Alto Calore, è arrivata l’ennesima giornata da incubo.

Dal primo pomeriggio è iniziata una progressiva riduzione della portata dell’acqua che ha lasciato i rubinetti a secco. La causa in una nota firmata dall’amministratore della società Lenzi: la rottura di una condotta adduttrice a Castelvetere sul Calore, che ha comportato una sospensione in buona parte dei Comuni irpini e sanniti serviti dalla società (nel Sannio interessati i centri tra Medio Calore, hinterland e valle del Sabato).

