C’è ancora da attendere per conoscere il destino di Gaetano Letizia e Christian Pastina, oltre che di Enrico Brignola e Francesco Forte, ma da ieri il rischio di una squalifica è diventato più concreto.

La sentenza non è arrivata, ma nel corso dell’udienza svolta ieri mattina alle 11.30 in via Campania a Roma e conclusasi tre ore più tardi sono arrivate le richieste della Procura federale, che prima del dibattimento ha respinto la nuova richiesta di patteggiamento avanzata dai legali di Pastina e Forte.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia