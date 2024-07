Benevento, Lamesta ora è a un passo: l’affare col Rimini andrà in porto

Il Benevento ha ripreso in pugno la trattativa per Davide Lamesta, avvicinandosi sensibilmente alla fumata bianca. Bisognerà solo correre al meglio l’ultimo chilometro per fare in modo che l’esterno offensivo di proprietà del Rimini possa mettersi sulle spalle la maglia giallorossa. Finalmente, verrebbe da dire, visto che la trattativa per portare il ragazzo di Venaria Reale – e contestualmente anche Claudio Morra, per il quale si è iscritto alla corsa anche il Vicenza – alla corte di Auteri va avanti ormai da quasi un mese, tra brusche frenate, manovre di disturbo e una vera e propria guerra di nervi che si è innescata tra le due società parti in causa dell’affare.

