Non solo il Pronto Soccorso ma diversi altri reparti del nosocomio pubblico di Benevento in affanno per cronica carenza di medici. E’ il caso della Uosd Neuropsichiatia infantile. Da ultimo convenzione per prestazioni specialistiche per Neuropsichiatria Infantile tra Aorn “San Pio” (rappresentata dalla direttrice generale Maria Morgante) e l’Aou “Luigi Vanvitelli” (rappresentata dal direttore generale Ferdinando Russo).

