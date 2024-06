Ospedale di Sant’Agata de’ Goti, tentativo numero due fallito. Per la seconda volta, infatti, una delegazione santagatese tenta di essere ricevuta dal premier campano De Luca, recandosi direttamente in Regione Campania, e per la seconda volta Palazzo Santa Lucia risponde picche. Alcuni giorni addietro era stato il sindaco Salvatore Riccio a trovare le porte chiuse, ieri è toccato ad un gruppo più folto capitanato dal deputato Francesco Maria Rubano.

