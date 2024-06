Si eccepirà che il risparmio è di pochi euro, quasi impercettibile, sicuramente irrilevante. Fatto sta che davanti ad ogni tipologia di confronto fra la Tari 2023 e quella 2024 appare il segno -. Le tariffe della tassa rifiuti, sia pur di poco, caleranno e, questo, vale sia per le utenze domestiche che per quelle non domestiche. Non è molto ma, di questi tempi, è già qualcosa che non aumentino, vista la lievitazione dei costi. Teoricamente, tenuto conto che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, la tariffa rischiava di essere ritoccata al rialzo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia