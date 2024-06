Tra Mastella e il Pd, almeno quello sannita, il solco è sempre più largo e profondo. Ieri, in consiglio l’ennesima riprova. Dopo gli attacchi in settimana sul dato delle Europee da parte del segretario Cacciano, è toccato alla capogruppo Fioretti pronunciare un’arringa con la quale ha bollato nettamente l’attività dell’amministrazione. Mai, fino ad ora, l’esponente dem era stata così ipercritica, al punto che non è neppure ipotizzabile una collaborazione tra Mastella ed il partito della Schlein o, meglio, di Del Basso De Caro.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia