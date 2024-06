Le risultanze evidenziate per quanto concerne la comparazione tra territori provinciali sulla produttività, intesa come generazione ricchezza-frazione valore aggiunto per unità lavoro nei territori italiani, indicano risultati negativi per il beneventano che si colloca in fondo alla classifica, sopravanzando insieme alla provincia di Barletta Andria Trani la sola circoscrizione provinciale di Ragusa. Questo quanto emerge dal report dell’Ufficio Studi della Cgia di Mestre.

