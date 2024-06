Tutto pronto per l’Election day: dalle 15 alle 23 di oggi dalle 7 alle 23 di domani seggi aperti per eleggere i 76 membri italiani del Parlamento europeo, oltre che per le amministrative in 3.698 Comuni e per rinnovare il presidente ed il Consiglio regionale del Piemonte. Il Sannio sulle orme di Roberto Costanzo, Clemente Mastella ed Erminia Mazzoni. nonché di Piernicola Pedicini, originario di Foglianise che 17 anni fa si trasferì a Rionero in Vulture, Basilicata. Sono gli unici che il Sannio è riuscito a spedire al Parlamento Europeo in 45 anni. In simultanea con le prime elezioni del 1979 (in precedenza, i membri del Parlamento europeo erano designati dai parlamenti nazionali di ciascuno Stato membro) l’elezione di Costanzo, all’epoca leader indiscusso della Dc, a capo di una potente organizzazione come la Coldiretti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia