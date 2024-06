“Noi siamo per l’Europa della solidarietà e dell’accoglienza, quella di Ventotene. Un’Europa che si tiene insieme e che magari ha una voce unica e autorevole anche nei confronti della guerra”.

Antonio Decaro, sindaco di Bari e candidato Pd alle Europee, ha fatto tappa ieri a Benevento.

“Noi siamo quelli che vogliono dare risposte, poi ci sono i populisti che individuano il nemico, in questo caso nell’Europa. Però l’Europa è quella che ci è stata vicina col Pnrr, coi fondi strutturali: si possono realizzare tante opere pubbliche e dare tanti servizi”. Quindi, una stilettata alla Meloni: “Sentiamo meno amico il Governo del nostro Paese. Io provo a portare l’esperienza degli amministratori locali, è proprio lo slogan della mia campagna elettorale. Voglio portarli in Europa”.

