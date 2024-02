La protesta degli agricoltori italiani, e di quelli sanniti in particolare, al centro della riflessione dell’assemblea provinciale della Confederazione Italiana Agricoltori di Benevento, ieri mattina, nella sede cittadina nel salone ‘Avolio’.

A impulsare i lavori il presidente provinciale Carmine Fusco, il presidente regionale Raffaele Amore e il direttore provinciale Pasquale Spitaletta, che ha introdotto e coordinato gli interventi, partendo da un excursus di tutte le proposte e iniziative messe in campo dall’associazione a tutela del comparto e degli imprenditori agricoli, fino a scendere in piazza a Roma lo scorso ottobre.

