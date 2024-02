Al via le attività pre-elettorali nel Comune guidato dal deputato Francesco Maria Rubano, chiamato al voto il prossimo 8 e 9 giugno. C’è pressing per comporre le liste, ma il deputato vuole chiamare a raccolta prima i fedelissimi. Come da normativa elettorale, il 9 e 10 maggio prossimi, fra circa tre mesi, si dovranno presentare le liste composte da un numero massimo di dieci candidati alla carica di consigliere, più il candidato alla poltrona di sindaco.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia