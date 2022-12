E’ ancora la questione acqua a tenere banco nel dibattito politico a Palazzo Mosti. Il capo dell’opposizione consiliare Luigi Perifano, di Civico 22 Angelo Moretti e il segretario provinciale del Pd Giovanni Cacciano convocano per metà mese una conferenza pubblica sulla risorsa idrica: «La questione del servizio idrico integrato per il Distretto Sannita dell’Ente Idrico Campano è, ahinoi, partita evidentemente con tutti e due i piedi storti. Siamo stati chiamati a ridosso delle elezioni politiche a dover comporre le liste per il distretto; pochi giorni dopo il coordinatore del distretto ci ha chiamato ad esprimere un parere al buio».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia