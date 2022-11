Ieri la Giunta regionale della Campania ha approvato, tra gli altri provvedimenti, quello relativo alla data di inizio dei saldi invernali. L’esecutivo regionale sulla base delle richieste provenienti dalle categorie e associazioni e in virtù di proprie valutazione ha individuato nel giorno 5 gennaio 2023 per una durata non superiore ai 60 giorni.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia