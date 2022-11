“Non bisogna raccontare favole sul Piano nazionale ripresa e resilienza sanitario. Non solo il programma attuale appare sbilanciato sugli investimenti in infrastrutture come ospedali e Case comunità e nulla prevede per il personale medico e paramedico che sarebbe necessario laddove partissero per farle funzionare, ma gli stessi fondi previsti potrebbero risultare non sufficienti. Il Pnrr sanitario rischia di saltare e di aggravare il quadro attuale di una medicina territoriale pubblica non adeguata ai bisogni delle comunità e penso soprattutto alle aree interne di cui si discute oggi”, così il consigliere regionale Gino Abbate, medico e componente dell’Ordine dei Medici di Benevento, dunque conoscitore sia dell’intrinseco della materia che della programmazione politica, nel convegno organizzato ieri a Palazzo Mosti dall’Ordine Regionale dei Giornalisti della Campania.

