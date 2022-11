Il problema delle strutture degli istituti scolastici resta ed è presente. In tal senso si sta cercando di correre ai ripari attraverso fondi, già intercettati, ma intanto c’è da fare i conti con il quotidiano. Ieri ennesimo problema riscontrato. Crollo di elementi di pannellatura al Liceo Scientifico “Gaetano Rummo”, in un’aula nella quale al momento non erano presenti né studenti, né docenti perché avvenuto in orario non scolastico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia