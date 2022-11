Non solo black out e interventi di pulizia straordinari. In alcuni casi il forte maltempo di martedì scorso ha provocato anche smottamenti che hanno reso impraticabili alcune strade. E’ il caso di Paduli, dove il sindaco Mimmo Vessichellli ha firmato un’ordinanza che impone il divieto di traffico in via Carpine. E’ stata la Polizia municipale a segnalare il cedimento di una scarpata a monte della strada comunale, all’altezza del bivio sulla Statale 90 bis per contrada Torre: fango, detriti e massi hanno invaso la carreggiata.

