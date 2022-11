E’ iniziata ieri mattina la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio ‘Granillo’, riservato ai supporter del Benevento per il match di domenica contro la Reggina. I tifosi giallorossi avranno a disposizione solo tre giorni per assicurarsi i tagliandi, ma nonostante ciò ci sarà una rappresentanza importante di sanniti anche a Reggio Calabria.

