Arriva il pacchetto di misure della Giunta regionale per l’autosufficienza idrica della città di Benevento. Promesso dal vicepresidente regionale Bonavitacola nel corso di un vertice sabato mattina, si tratta di tre interventi che vanno dalle indagini per il Piano di caratterizzazione ai carboni attivi per annullare il tetracloroetilene fino alla condotta per portare in città l’acqua dei pozzi di Solopaca.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia