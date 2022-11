In relazione alla problematica relativa alla presenza di tetracloroetilene nelle acque di distribuzione servite dai Pozzi di Pezzapiana (Bn) oggetto dell’Ordinanza del Sindaco di Benevento, n. 118143 del 17 novembre 2022, con cui si è vietato, temporaneamente, di utilizzare l’acqua per uso potabile, si comunica che a seguito di un ulteriore controllo i valori del contaminante risultano pienamente rientrati entro i limiti di legge per le acque ad uso potabile (D. Lgs. 31/2001 e s.m.i.).Si precisa che settimanalmente l’Asl di Benevento effettua campionamenti delle acque ad uso potabile nei Pozzi di Pezzapiana così come in altre fonti (acqua potabile di rete, di pozzi di adduzione e sorgenti) per verificarne la conformità ed assicurare l’uso potabile delle acque.

