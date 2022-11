Trasparenza, l’Anac bacchetta il Comune di Bonea

Il Comitato provinciale per la Legalità e Trasparenza rende noto che l’Autorità Nazionale Anticorruzione è intervenuta contro il Comune di Bonea per violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni volte a tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione e favorire forme diffuse di controllo sulle funzioni e sull’utilizzo delle risorse pubbliche.

