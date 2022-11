Serviva un punto di riferimento importante a cui aggrapparsi nei momenti difficili, cercando di tirar su la testa per cancellare le difficoltà. Un appiglio che il Benevento è riuscito a trovare in Antonino La Gumina, trascinatore al Paolo Mazza contro la Spal decisivo nel trovare il corridoio perfetto per la prima vittoria giallorossa targata Fabio Cannavaro. Istanti importanti per l’ex Como e Palermo che con la firma del successo si è laureato momentaneamente come capocannoniere della Strega grazie ai suoi tre gol, pochi ma nonostante tutto preziosi per la classifica dei giallorossi.

