Panico ma nessuna conseguenza grave ieri mattina per il rogo divampato in un caseggiato di Solopaca, dove è allocato un centro accoglienza migranti. Fortunatamente nessun ferito e danni limitati. Risolutivo e tempestivo l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Telese Terme che hanno domato in breve tempo le fiamme e messo in sicurezza lo stabile.

