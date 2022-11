Si rialza la tensione tra Forza Italia e Noi di Centro. Martusciello lancia pubblicamente una sorta di opa ostile sulla formazione mastelliana e scrive in una nota al veleno: “Dopo la fuoriuscita di Luigi Bosco, ex segretario regionale di Noi di Centro, Mastella perde anche l’assessore regionale Felice Casucci. Dopo la sconfitta della moglie alle elezioni politiche, i sindaci e gli amministratori comunali della provincia di Benevento vicini a Clemente Mastella non hanno più alcun riferimento nemmeno nel Governo della Regione Campania. In tanti stanno guardando all’area deluchiana del Partito Democratico, altri stanno intensificando i contatti con noi”. Così Fulvio Martusciello, coordinatore regionale ed europarlamentare di Forza Italia Campania.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia

Una foto d’archivio di Martusciello e Mastella