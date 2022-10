Il suo è un digiuno che pesa, soprattutto in una fase di campionato così complicata per il Benevento. Francesco Forte insegue un gol in grado di consegnare una svolta alla sua stagione e perché no anche uno slancio al percorso della Strega, cercando di far valere le sue capacità in grado di ribaltare equilibri precari.

