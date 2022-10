Scuola, nessun taglio per il prossimo anno. E arrivano due nuovi indirizzi: tecnologico-spaziale e odontotecnico

Confermata la rete scolastica territoriale delle Superiori del beneventano dal tavolo dimensionamento presso la Rocca dei Rettori: dunque nessun nuovo taglio in vista per l’anno scolastico 2023-2024, così come accaduto anche l’anno scorso, quando si erano evitati i colpi di bisturi. La buona notizia per il territorio emersa nelle ultime ore in sede di tavolo istituzionale per l’offerta formativa presso la Rocca dei Rettori.

