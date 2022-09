“La direttrice generale dell’ospedale ‘San Pio’, Maria Morgante, si è impegnata ad indire un avviso pubblico per ricoprire temporaneamente il posto di direttore della medicina di urgenza e pronto soccorso. Un’iniziativa, attesa da tempo e accolta con favore dal sindacato dei medici Federazione Cimo Fesmed, che dimostra la volontà di risolvere nell’immediato un problema di estrema di importanza. Peccato, però, che nessuno dei 13 medici sui 15 in servizio che possono concorrere all’affidamento dell’incarico possa aderire all’avviso, poiché non in possesso di alcun incarico professionale, requisito fondamentale previsto dall’atto deliberativo”. Così il Cimo Fesmed, sigla guidata dal presidente Guido Quici, che se da un lato esprime apprezzamento per l’indizione avviso pubblico per direttore facente funzioni presso il dipartimento emergenza del ‘San Pio’, dall’altro esprime sconcerto per la circostanza “su medici che non possono aderire all’avviso”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia