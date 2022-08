E’ arrivata la decisione ferragostana del Riesame per gli indagati coinvolti in reati contro la pubblica amministrazione in relazione a due gare di appalto presso il Comune di Pago Veiano. Le ipotesi riguardano i reati di corruzione e turbata libertà degli incanti. Non più ai domiciliari ma sottoposto a divieto di dimora il sindaco di Pago Veiano, Mauro De Ieso (difeso dai legali Vincenzo Regardi e Giovanni Pecoraro), indagato per corruzione e turbativa. Questa la decisione del Riesame rispetto all’amministratore locale, che resta sospeso.

