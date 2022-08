Il giorno dell’incontro tra Clemente Mastella e Matteo Renzi è stato lunedì, quando il Sindaco di Benevento è stato a Roma prima di fare ritorno, stamane, in città. Prematuro parlare forse di un patto di Sant’Alfonso (che si festeggia, appunto, il primo agosto), tuttavia il faccia a faccia tra il leader di Noi di Centro e quello di Italia viva costituisce una notizia perché – secondo quanto filtra dall’entourage mastelliano – naturalmente il tema al centro del confronto è stata la possibilità che si chiuda un accordo per le Politiche. I due partiti hanno evidenti affinità programmatiche, governano insieme in Campania e a Benevento Iv è stabilmente alleata dei mastelliani.

