Collassa dopo aver assunto eroina, 61enne salvato dal 118 di Airola

Era arrivato appositamente dalla zona telesina in Valle Caudina per farsi di eroina. Si era procurato la “roba” e, dopo essersela iniettata, si era accasciato esanime al suolo. A salvarlo è stato l’intervento del 118 di Airola. Una giornata movimentata, l’ennesima, per il personale sanitario del presidio airolano che, nella giornata di ieri, ha letteralmente strappato alla morte un 61enne. I fatti si sono verificati a Moiano dove, non si sa come, l’uomo era finito per giungere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia