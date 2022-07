Diverse sigle di categoria datoriali dell’agricoltura negli ultimi mesi e nelle ultime settimane hanno lanciato a più riprese l’allarme sulle difficoltà concernenti il reclutamento di lavoratori-braccianti per le attività agricole. Un tema che nel Sannio diventa stringente in vista della fine dell’estate e dell’inizio dell’autunno, con attività agricole di particolare rilievo quali la raccolta uva e la raccolta olive. Temi che abbiamo sottoposto al sindacalista coordinatore territoriale Fai Cisl Irpinia Sannio, Alfonso Iannace che si caratterizza nei suoi interventi per una visione olistica non limitata soltanto a questo o quel segmento delle questioni, in altri termini, per attenzione nei confronti delle esigenze dei lavoratori ma anche di quelle delle aziende.

