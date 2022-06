file:///C:/Users/Admin/Downloads/ISQMAIL20220612.pdfE’ stato uno dei temi caldi della stagione da poco messa alle spalle, evidentemente perché in molti c’è la convinzione che il problema degli infortuni ha finito per condizionare il rendimento del Benevento. Sin dall’inizio del campionato, i contrattempi fisici hanno letteralmente funestato la formazione di Fabio Caserta, costretta a fare costantemente il conto con indisponibilità varie, cosa che in diverse circostanze ha portato il tecnico giallorosso a dover fare i conti con rotazioni ridotte e scelte praticamente obbligate.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia